Политика

Арестович рассказал об успешных действиях ВСУ

Украинские военные накрыли сразу несколько важных целей.

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Украинские военные сумели вчера, 30 мая, провести сразу несколько успешных ударов. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live он рассказал, что за последние двое суток ВСУ накрыли с воздуха целый ряд целей в российском тылу. Это произошло впервые за несколько дней, пишет УРА-Информ.

“Где-то неделю у нас была большая проблема, не поступало сведений об удачных накрытиях групповых стационарных целей в российском тылу. Вчера и сегодня, это просто… Накрыт командный пункт под Изюмом, накрыт узел связи в Лимане, накрыты дотла две колонны плюс 40 единиц в Херсонской области, накрыт целый эшелон российских Т-62 тоже в Херсонской области и в Донецкой области ещё хорошо куда-то попали”, – сказал Арестович.

Также он отметил, что Украине на данный момент будет достаточно ракет с дальностью 70 км от американцев, никто сейчас не говорит о ракетах с дальностью 300 км.

Ранее мы сообщали, что Украина все-таки получит ракеты малой дальности РСЗО.

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