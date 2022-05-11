Политика

Путин чувствует себя плохо и готовит преемника – Бурлаков раскрыл, что происходит в РФ

Украинский телеведущий и по совместительству журналист Алексей Бурлаков подтвердил распространенные слухи, касающиеся того, что глава РФ Владимир Путин готовит на свое место преемника. Есть даже соответствующие кандидатуры на данный пост.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В самом начале Бурлаков сообщил, что состояние здоровья Путина оставляет желать лучше. Более того, временами он себя чувствует совсем уж плохо. По этой причине, как уверяет Бурлаков, Путин обговаривал кандидатуру на свою должность с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

«Сам Патрушев не может стать следующим лидером РФ. Должен быть кто-то помладше, дабы продержал управление подольше. Патрушев, впрочем, предложил своего сына Дмитрия, который в данный момент является министром сельского хозяйства», – сообщил Бурлаков.

Однако существуют и другие кандидатуры. Так, например, следующим лидером РФ может стать и Владимир Мединский, занимающий пост помощника Путина. Кроме того, рассматривается и кандидатура премьер-министра Михаила Мишустина.

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