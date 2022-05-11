Губернаторы РФ начали один за одним уходить в отставку: ВСУ сказали, что происходит

По необъяснимым причинам видные политические деятели определенных регионов Российской Федерации складывают свои полномочия. Некоторые даже отказываются принимать участие в грядущих выборах.

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Об этой информации сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале был опубликован пост, где говорится о том, что губернаторы Томской, а также Кировской областей решили уйти в отставку. В свою очередь, губернатор Рязанской области сообщил, что более не будет участвовать в выборах.

Временем позже появилось сообщение, что губернатор Саратовской области тоже слаживает свои полномочия. То же самое коснулось главы Республики Мари Эл Александра Естифеева, который, как сообщил Штефан, присоединился к своеобразному «флешмобу».

Доселе причины ухода неизвестны. Эксперты тоже разводят руками, хотя пользователи в соцсетях пишут о том, что это сигнализирует о скором конце режима Путина.

Напомним, у Путина онкология: близкий Кремлю источник поделился важной информацией о состоянии лидера РФ.