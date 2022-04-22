Россия может выиграть эту войну – Борис Джонсон

Печальный прогноз от британского премьера.

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Есть «реальная вероятность», что российские бомбардировки Украины будут продолжаться до конца следующего года, и даже что Россия сможет победить в продолжающейся войне, признал Борис Джонсон. Британский премьер также заявил, что Лондон направит в Украину еще одну партию оружия.

На вопрос во время визита в Индию, согласен ли он с разведданными, которые предполагали, что российские бомбардировки Украины могут продолжаться до конца следующего года и что в конечном итоге Россия может победить, Джонсон ответил: “Печально, что это реальная возможность. Конечно”, пишет УРА-Информ.

«У Путина огромная армия. Его политическое положение очень тяжелое, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный вариант в его распоряжении сейчас — продолжать этот ужасающий натиск, руководимый артиллерией, пытаться сокрушить украинцев. На данном этапе ситуация непредсказуема. Мы должны быть реалистами в этом отношении”, – сказал премьер-министр Великобритании.

Он добавил, что украинцы проявили невероятный героизм во время войны и какого бы военного перевеса Путину не удалось добиться в ближайшие несколько месяцев, «он не сможет победить дух украинской нации».

Джонсон также заявил, что Великобритания отправит больше артиллерийского вооружения украинским войскам, и подтвердил, что посольство Великобритании в Киеве вновь откроется на следующей неделе, если ничего не изменится.

Ранее Джонсон подтвердил, что украинских военных обучают в Великобритании и Польши.