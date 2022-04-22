Общество

Джонсон подтвердил, что украинских военных обучают в Великобритании и Польши

Инструкторов обучают новой технике.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые подтвердил, что обучение украинских солдат обращению с переданной им техникой проводится также в Великобритании. Также он добавил,  что обучение использованию зенитной техники проходит и в Польше.

«Могу сказать, что в настоящее время мы обучаем украинцев в Польше использованию ПВО и в в Великобритании использованию бронетехники», — сообщил Джонсон в четверг во время своего пребывания в Индии, пишет УРА-Информ.

Представитель британского премьер-министра позже подтвердил, что в настоящее время в Великобритании находится несколько десятков украинцев. Sky News также сообщает со ссылкой на правительственного чиновника, что более 20 украинских военных прибыли на прошлой неделе в Великобританию, чтобы обучить их управлению 120 военными машинами, переданными Украине британским правительством.

Помимо обучения на бронемашинах «Мастиф», «Волкодав» и «Хаски», украинцы получат возможность увидеть, как использовать санитарную машину «Самаритянин» и бронированные разведывательные машины «Султан» и «Самсон».

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