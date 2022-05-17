В ЕС сделали важное заявление по поводу оккупации украинских территории

Жозеп Боррель выступил с заявлением по поводу агрессии России.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заверил на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, что ЕС не признает ни один участок украинской территории частью России.

«Мы не признаем ни одного квадратного километра украинской земли, захваченной Россией. Мы не признали Крым, мы не признаем ни одного кусочка Украины в составе Российской Федерации. Мы защищаем территориальную целостность Украины. границы», — пояснил Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС, пишет УРА-Информ.

Он также сообщил, что участники встречи договорились о выделении дополнительно 500 млн евро на поставку вооружения и техники для украинской армии. Таким образом, поддержка военных целей, которую Союз выделил Украине, достигла в общей сложности двух миллиардов евро.

Первый пакет в полмиллиарда евро был согласован в конце февраля. Еще два – в марте и апреле.

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