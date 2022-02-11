Путин не оставляет попытки торговаться с Западом, — Гиркин

В такой ситуации Путину приходится заботится о личной безопасности, и он это реализует через МИД

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Президент РФ Владимир Путин все еще пытается получить от западных стран персональные гарантии безопасности. Об этом заявил бывший командир НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

«Никаких гарантий России (и даже Российской Федерации) дорогие западные партнеры никогда не давали и не дадут», — считает Гиркин.

В такой ситуации, как уверяет Гиркин, Владимиру Путину приходится заботится о личной безопасности.

«В конце-концов, партнеры не настолько дураки, чтобы (оценив все „за и против“) их не дать. Тем более, что выполнять их они не будут „от слова вообще“, чему прекрасный наглядный пример — доживающий в РФ свою никчемную жизнь Януковощ», — подчеркнул Гиркин.

Ранее сообщалось, что профильный комитет Госдумы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками уже 15 февраля может рассмотреть обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о признании оккупированных украинских территорий, так называемых «ЛДНР», после чего документ поступит в Совет Госдумы.