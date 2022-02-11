Политика

Путин не оставляет попытки торговаться с Западом, — Гиркин

В такой ситуации Путину приходится заботится о личной безопасности, и он это реализует через МИД

Время чтения: 42 Секунд

Президент РФ Владимир Путин все еще пытается получить от западных стран персональные гарантии безопасности. Об этом заявил бывший командир НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

«Никаких гарантий России (и даже Российской Федерации) дорогие западные партнеры никогда не давали и не дадут», — считает Гиркин.

В такой ситуации, как уверяет Гиркин, Владимиру Путину приходится заботится о личной безопасности.

«В конце-концов, партнеры не настолько дураки, чтобы (оценив все „за и против“) их не дать. Тем более, что выполнять их они не будут „от слова вообще“, чему прекрасный наглядный пример — доживающий в РФ свою никчемную жизнь Януковощ», — подчеркнул Гиркин.

Ранее сообщалось, что профильный комитет Госдумы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками уже 15 февраля может рассмотреть обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о признании оккупированных украинских территорий, так называемых «ЛДНР», после чего документ поступит в Совет Госдумы. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В РФ рассказали, кто из украинских политиков прошел «школу Геббельса»

Лавров отреагировал на заявления Главы украинского МИД Дмитрия Кулебы

Признание «ЛДНР»: в России определились с датой рассмотрения документа

Свое решение по проекту обращения направила только «Справедливая Россия»

«Что-то готовят»: РФ намерена вывезти из Украины часть персонала дипмиссии

Российский министр отметил, что «Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей»

Ярош «послал» Макрона вместе с Минскими соглашениями

Украинцы готовы отстоять свою независимость с оружием в руках

Нет больше Украины! – в «ОПЗЖ» рассказали о новой задумке президента Зеленского

Один из скандальных представителей фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива оценил, что происходит в последнее время. По его словам, лидер страны Владимир Зеленский начал действовать весьма возмутительным образом, что указывает на соответствующий план.

Генсек НАТО увидел новую угрозу: «Риск атаки России растёт»

Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в эфире CNN было заявлено, что вероятность нового полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину повышается.