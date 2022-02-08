Политика

В Украине озвучили наиболее вероятный сценарий провокации РФ

На следующей неделе в Херсонской области запланированы маневры по освобождению условно захваченных административных зданий или подразделений силовых структур

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В Министерстве обороны Украины назвали один из наиболее вероятных сценариев провокации Российской Федерации на территории украинского государства. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УРА-Информ.

«Мне кажется, что самым реалистичным сценарием может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины. Потому что в Кремле мечтают о том, что их тут будут встречать с цветами. Такого не будет при открытой масштабной агрессии», — отметил Резников.

Сценарий, который использовала РФ в 2014 году сейчас категорически невозможен.

«Возможность захватить административные здания, воспользоваться пророссийски настроенным населением, как это произошло в 2014 году, используя „зеленых человечков“, уже невозможно», — добавил он.

На следующей неделе, как заявил Резников, в Херсонской области запланированы учения по освобождению условно захваченных административных зданий.

«А вот попытка дестабилизации, используя так называемых антивакцинаторов, недовольных экономической политикой или что-то вроде людей, недовольных политическим устройством — такой сценарий я рассматриваю как абсолютно вероятный. И нам надо к нему готовиться, и не дать им такой возможности», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что бывший командир незаконных вооруженных формирований «ДНР» Игорь Гиркин прокомментировал визит «главы ДНР» Дениса Пушилина на передовые позиции пророссийских боевиков.

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