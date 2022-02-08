В ОРДЛО нет единства: Гиркин высмеял визит Пушилина на передовую «ДНР»

Гиркин в своем Телеграмм-канале прокомментировал визит так называемого «главы ДНР» Дениса Пушилина на передовые позиции НВФ

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Бывший командир незаконных вооруженных формирований «ДНР» Игорь Гиркин прокомментировал визит «главы ДНР» Дениса Пушилина на передовые позиции пророссийских боевиков. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Гиркина в своем Телеграмм-канале.

Накануне так называемого «украинского наступления», как отметил Гиркин, «ополченцев» больше всего волнует, будет ли стаж службы учтен на время пенсионных выплат.

«Особенно это актуально на тех передовых позициях, которые будут сметены при артподготовке уже в первые 15−20 минут. Впрочем, наверное, „глава“ бывал на тех „передовых позициях“, на которые враги напасть точно не решатся… Есть, наверное, такие. Секретные, специально оборудованные для посещения», — подчеркнул Гиркин.

Ранее сообщалось, что некоторые граждане украинского государства уже с 2028 года смогут выйти на пенсию вне зависимости от их возраста.