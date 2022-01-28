«Абсолютно новый пакет средств»: в США аннонсировали отправку Украине нового вооружения

Кирби подтвердил слова Блинкена об очередной поставке вооружений для ВСУ в ближайшее время

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Представитель американского Пентагона Джон Кирби подтвердил слова Блинкена об очередной поставке вооружений из Соединенных Штатов Америки для ВСУ в ближайшее время. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Кирби.

Как он отметил, это будет «абсолютно новый пакет средств». Также в США заявили, что это только начало поставок помощи Украине.

«Судя по всему, это и есть тот самый непечатный ответ США на быкование эрэфии», — отметили пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что представители России настаивают на том, чтобы правительство Украины провело переговоры с «ЛДНР», однако, такие переговоры можно проводить лишь с уполномоченными лицами.