Политика

В Госдуме РФ потребовали «запретить» Украину

Вассерман считает, что украинской нации не существует

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Депутат Государственной думы РФ от «Единой России» Анатолий Вассерман заявил, что украинской нации не существует, а украинский народ и вовсе «сочинили». Также, по его мнению, он является «источником опасности». На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский, передает УРА-Информ.

«Поразительно, что человек еврейского происхождения выступает с риторикой, достойной нацистских преступников Штрайхера и Розенберга. Воистину, русский мир — мир хтонического безумия», — отметил Казанский в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата сотрудников Алчевского металлургического комбината поднялась практически до 47 тыс. рублей (порядка 18 тысяч гривен)

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