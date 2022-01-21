Кремль не рассматривает признание «ЛДНР»: Лавров назвал причины

Согласно минским соглашениям, Украина якобы должна закрепить особый статус Донбасса в Конституции

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Российская Федерация в данный момент официально не рассматривает возможность признания «ЛДНР», ведь их представители при подписании минских соглашений отозвали итоги своих «референдумов» о независимости. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, передает УРА-Информ.

«По Донбассу. Референдум, состоявшийся в Донецкой и Луганской областях серьезно обсуждался на встрече нормандского формата, где готовились минские договоренности. И нас упрашивали лидеры Франции и Германии, чтобы мы убедили представителей Донецка и Луганска подписаться под ними. То есть, по сути они пошли навстречу „нормандской четверки“ и отозвали свои решения о независимости, понимая, что будут „от, А до Я“ выполнены минские договоренности. Прежде всего, предоставление особого статуса этим территориям», — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях призвали западные государства прекратить поставлять летальное оружие украинскому государств.