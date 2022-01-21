РФ расширила требования к НАТО: что требует страна-агрессор

Москва требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток

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Российская Федерация потребовала от НАТО не только отказ от вступления Украины и Грузии в Альянс, но и также вывод своих сил из Болгарии и Румынии. Об этом сообщается в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова, пишет УРА-Информ.

В Кремле, как отмечается, требуют от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.

«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 года на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министр обороны украинского государства Алексей Резников предупредил страны Запада, что в случае новой вооруженной агрессии Кремля против Украины, планете стоит ожидать миллионы беженцев из Украины и десятки тысяч погибших.