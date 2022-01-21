Политика

РФ расширила требования к НАТО: что требует страна-агрессор

Москва требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток

Время чтения: 41 Секунд

Российская Федерация потребовала от НАТО не только отказ от вступления Украины и Грузии в Альянс, но и также вывод своих сил из Болгарии и Румынии. Об этом сообщается в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова, пишет УРА-Информ.

В Кремле, как отмечается, требуют от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.

«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 года на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министр обороны украинского государства Алексей Резников предупредил страны Запада, что в случае новой вооруженной агрессии Кремля против Украины, планете стоит ожидать миллионы беженцев из Украины и десятки тысяч погибших. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Вторжение России: Зеленский сказал, кто будет воевать за Украину

Россия сможет пережить возможное введение против нее новых санкций

Зеленский рассказал, какой город Украины РФ может захватить Россия

России для нападения лишь нужен повод

В Госдуме России поддержали процедуру признания «ЛДНР»

Володин обвинил руководство Украины в «игнорировании Минских соглашений»

Объемы военной помощи Украине беспрецедентные, — Минобороны

Теперь официальные сообщения о фактически оказанной помощи будут распространяться в координации с партнерами

Для чего Кремль создал «ЛДНР»: в ТКГ назвали причины

Это просто инструменты давления на Украину

«Это будет катастрофа не только для Украины»: Резников предупредил РФ

Такое вторжение будет «очень тяжелым для россиян»