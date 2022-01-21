Дело Порошенко: в ГПУ требуют изменить меру пресечения экс-президента

ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля из ОРДЛО и содействие террористическим организациям «ЛДНР» группой граждан Украины, а Петр Порошенко является одним из фигурантов дела

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Прокуроры ГПУ внесли апелляционную жалобу на решение Печерского суда касательно решения о применении к бывшему главе государства Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает УРА-Информ.

«Прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что освобождение Печерским судом Киева бывшего главы украинского государства Петра Порошенко из зала суда под личные обязательства на время рассмотрения разбирательств является частью театрализованного представления, которое было организовано по согласованию с действующим Офисам президента.