В данном случае России стоило бы промолчать

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Российская Федерация якобы максимально заинтересована в добрососедских отношениях с украинским государством. В этом пытался уверить журналистов председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в Москве во время «круглого стола» по истории Украины, передает УРА-Информ.

«Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство… И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, которые только возможны между двумя частями одного народа», — заявил он.

Известно, что он открыл в Доме РИО выставку «Нарушения прав человека на Украине (2017−2020)». Чиновник заявил, что данный «проект подготовлен неправительственной организацией «Фонд исследования проблем демократии».

Ранее сообщалось, что НАТО якобы находиться все ближе к Российской Федерации.