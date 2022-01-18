Общество

Пушилин заявил об «особенном периоде»: его пугает приближение НАТО

Все больше вооружения завозится на Украину

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НАТО якобы находиться все ближе к Российской Федерации. Об этом заявил во время пребывания в аннексированном Крыму так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«НАТО приближается все ближе к России. Все больше вооружения завозится на Украину. Украина опять же объявила мобилизацию добровольческих батальонов», — отметил «глава республики».

Все, что заявляет Украина, по мнению Пушилина, «может быть использовано в любой момент».

«Сейчас особенный период. Все, что заявляет Украина — может быть использовано в любой момент. При этом, может быть использовано не только в ДНР, но и на Украине для провокации», — добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации продолжает массовую раздачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так как в России под видом защиты «российских граждан» армия может вторгнуться в Украину. 

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