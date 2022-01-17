Порошенко выиграет– Погребинский предупредил, в каком положении может оказаться Зеленский и Украина

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский проанализировал недавно ситуацию, которая сложилась в Украине между экс-президентом Петром Порошенко и нынешним лидером государства Владимиром Зеленский. Он уверен, что их уровень противостояние может существенно возрасти.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА-Информ».

В самом начале политолог прокомментировал возвращение главы фракции «Европейская Солидарность». Он выразил уверенность, что у Порошенко фактически не было выбора, так как тот бы выпал из политической игры в Украине.

«Более того, видно, что претензии к Порошенко сформированы попросту липовые. В суде легко можно опровергнуть все эти заявления. Пока сложно сказать, как именно Зеленский поступит в дальнейшем. Не верится, что Зеленский применит силу, и к Порошенко придут, а затем арестуют. Особенно если соберутся народные массы, власть ничего не сделает. Впрочем, если у них это получится, то Порошенко выиграет. Как минимум, этот раунд противостояния», — заключил Погребинский, намекнув на дальнейший рост Порошенко в качестве политика Украины.

Напомним, ситуация критическая – Медведчук сказал, что впервые за 30 лет произошло в Украине.