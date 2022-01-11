Политика

В США не будут идти на уступки на переговорах с РФ по Украине

Переговоры ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России

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Соединенные Штаты Америки на переговорах с РФ не намерены идти на уступки в вопросе территориальной целостности украинского государства. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире нескольких телеканалов, передает УРА-Информ.

Переговоры, как отметил Блинкен, ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения российской армии на украинские территории.

«Речь идет о том, чтобы посмотреть, есть ли в рамках диалога и дипломатии вещи, которые обе стороны, все стороны могут сделать для снижения напряженности. Мы делали это в прошлом», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в решении вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией есть два пути.

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