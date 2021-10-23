Меркель не ожидала от Путина войны на Донбассе и аннексии Крыма

Роль Германии на мировой арене начинает снижаться

Время чтения: 39 Секунд

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что еще в далеком 2001 году во время выступления президента России Владимира Путина в Бундестаге заметила наличие серьезных разногласий с лидером Российской Федерации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Меркель.

«Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом — дойдет до таких военных столкновений «, — отметила она.

Роль Германии на мировой арене начинает снижаться, как отметила Меркель. Даже несмотря на богатство государства. Такая ситуация, как отметила канцлер, обусловлена ​​полным изменением баланса сил.

Ранее сообщалось, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время своего визита в Киев обвинил Российскую Федерацию и ее правительство в развязывании вооруженного конфликта на востоке Украины. На такое обвинение отреагировали в РФ.