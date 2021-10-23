Политика

Меркель не ожидала от Путина войны на Донбассе и аннексии Крыма

Роль Германии на мировой арене начинает снижаться

Время чтения: 39 Секунд

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что еще в далеком 2001 году во время выступления президента России Владимира Путина в Бундестаге заметила наличие серьезных разногласий с лидером Российской Федерации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Меркель.

«Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом — дойдет до таких военных столкновений «, — отметила она.

Роль Германии на мировой арене начинает снижаться, как отметила Меркель. Даже несмотря на богатство государства. Такая ситуация, как отметила канцлер, обусловлена ​​полным изменением баланса сил.

Ранее сообщалось, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время своего визита в Киев обвинил Российскую Федерацию и ее правительство в развязывании вооруженного конфликта на востоке Украины. На такое обвинение отреагировали в РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Если бы не одно «но»: Кулеба заявил, что Украина могла бы иметь добрососедские отношения с РФ

Россия разрушила перспективу добрососедских отношений между россиянами и украинцами

В РФ отреагировали на обвинения США касательно начала войны на Донбассе

В РФ обратили внимание на агрессивный русофобский тон заявлений главы Пентагона

На линии разграничения в ОРДЛО и в Крыму появятся центры связи с президентом

Созданием таких центров будет заниматься Министерство цифровой трансформации

В МИД Украины сказали, когда Украина и Россия смогли бы иметь добрососедские отношения: названо одно условие

Главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой , было озвучено при каком условии это может случиться.

Зеленский предложил сделку Кремлю: чего от неё ждать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением сделки Кремлю, которая позволила бы увеличить объёмы поставок голубого топлива в Европейские страны. Таким образом, Зеленский делает попытку выбить козырь у президента Российской Федерации Владимира Путина.

Стал известен главный страх Путина

Российская власть старается держать население «в узде»