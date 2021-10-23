Меркель не ожидала от Путина войны на Донбассе и аннексии Крыма

Роль Германии на мировой арене начинает снижаться
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что еще в далеком 2001 году во время выступления президента России Владимира Путина в Бундестаге заметила наличие серьезных разногласий с лидером Российской Федерации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Меркель.
«Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом — дойдет до таких военных столкновений «, — отметила она.
Роль Германии на мировой арене начинает снижаться, как отметила Меркель. Даже несмотря на богатство государства. Такая ситуация, как отметила канцлер, обусловлена полным изменением баланса сил.
Ранее сообщалось, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время своего визита в Киев обвинил Российскую Федерацию и ее правительство в развязывании вооруженного конфликта на востоке Украины. На такое обвинение отреагировали в РФ.
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