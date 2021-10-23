Политика

В РФ отреагировали на обвинения США касательно начала войны на Донбассе

В РФ обратили внимание на агрессивный русофобский тон заявлений главы Пентагона

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Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время своего визита в Киев обвинил Российскую Федерацию и ее правительство в развязывании вооруженного конфликта на востоке Украины. На такое обвинение отреагировали в РФ. Прокомментировала высказывания Ллойда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УРА-Информ.

Поощрение министром обороны США Ллойдом Остином действий Киева, как отметила представитель российского МИД, усиливает напряженность на линии соприкосновения на оккупированном Донбассе.

«Мы обратили внимание на агрессивный русофобский тон заявлений главы Пентагона, в этих заявлениях прямо поддерживает реваншистские настроения партии войны в Киеве. Это не только провоцирует напряженность вдоль линии соприкосновения в Донбассе, но и вызывает серьезные вопросы о реальной приверженность Вашингтона собственных заверений в готовности содействовать реализации Минских соглашений «, — считает Захарова.

Ранее сообщалось, что украинская сторона в Трехсторонний контактной группе сообщила, что МИД России официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на оккупированном украинском Донбассе. 

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