Политика

Медведчука могут обменять, но есть условие, — Зеленский

Господин Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство

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Виктора Медведчука могут обменять на украинских военных, которые находятся в плену. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Однако, при том условии, если у Медведчука будет гражданство Российской Федерации.

«Господин Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, (скажем так, вполне возможно) то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что сотрудники правоохранительных органов проверят причастность бывшего главы украинского государства Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу, по которой лидеру партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение. Стоит напомнить, что нардепа подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. 

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