Власть в РФ заметно пошатнулась: СМИ выяснили, кого уволили из Минобороны

В Российской Федерации пропагандисты, губернаторы и чиновники начали критиковать путинскую мобилизацию практически сразу после ее начала. Более того, был уволен человек, который имеет непосредственную связь с главой Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Наряду с растущим недовольством путинская мобилизация также подверглась резкой критике со стороны сторонников Кремля. Они пока не готовы выявить настоящего виновника всех проблем и пытаются сделать так, чтобы вся вина пошла на армию. Делается это для того, чтобы не озлобить народ, который захочет скинуть президента РФ.

«Мобилизация идет в жутком хаосе. О перегибах говорят не только губернаторы, но и Володин и патриотические каналы. Негативные отклики на обращения больных, старых, неугомонных людей направлены против федеральной власти и самого Путина. Исправлять неправильные решения и минимизировать политический ущерб намерены любым способом», – комментирует политолог Федор Крашениников.

Однако, неожиданностью на этом фоне стало увольнение заместителя Сергея Шойгу по имени Дмитрий Булгаков. Эксперты уверены, что именно это стало причиной начало краха власти в РФ.

Напомним, Порошенко поставил окончательный диагноз Путину: экс-президент жестко прошелся по диктатору.