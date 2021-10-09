Дело Медведчука: СБУ проверит причастность Гонтаревой и Порошенко

Сейчас оснований вручать еще кому-то подозрения у правоохранителей нет

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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что сотрудники правоохранительных органов проверят причастность бывшего главы украинского государства Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу, по которой лидеру партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение. Стоит напомнить, что нардепа подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Баканова во время совместного брифинга с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой.

«В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой — сложный вопрос. Действительно, на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам еще на один брифинг и сообщим об этом обществу», — сообщил Баканов.

В данный момент, как подчеркнул Баканов, оснований для вручения подозрений кому-то еще нет.

Ранее сообщалось, что народному избраннику, представляющему партию «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктору Медведчуку восьмого октября сообщили новое подозрение. Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой было дано объяснение почему Медведчуку не провели задержание.