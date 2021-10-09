Общество

Дело Медведчука: СБУ проверит причастность Гонтаревой и Порошенко

Сейчас оснований вручать еще кому-то подозрения у правоохранителей нет

Время чтения: 54 Секунд

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что сотрудники правоохранительных органов проверят причастность бывшего главы украинского государства Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу, по которой лидеру партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение. Стоит напомнить, что нардепа подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Баканова во время совместного брифинга с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой.

«В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой — сложный вопрос. Действительно, на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам еще на один брифинг и сообщим об этом обществу», — сообщил Баканов.

В данный момент, как подчеркнул Баканов, оснований для вручения подозрений кому-то еще нет.

Ранее сообщалось, что народному избраннику, представляющему партию «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктору Медведчуку восьмого октября сообщили новое подозрение. Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой было дано объяснение почему Медведчуку не провели задержание.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Стала известна причина подорожания куриного мяса в ОРДО: «Миндох» озвучил её

Как пояснили «чиновники» из так называемого «Министерства доходов и сборов ДНР» рост цены куриного мяса произошел по причине нехватки инкубационных яиц. Что повлекло за собой увеличение закупочной стоимости в Российской Федерации.

В ОРДО предупреждают о плановых отключениях света: опубликованы адреса

В связи с проведением планоывых работ по ремонту электрических сетей в так называемой «ДНР» ТЕ «Донецкими городскими электрическими сетями» одиннадцатого октября в некоторых районах будет проведено отключение света.

Разумков планирует создать свою политсилу

Пока названия партии он не придумал

Подробный прогноз погоды на следующую неделю: дожди и морозы и мокрый снег

Начало следующей недели в Украине будет дождливым. В Карпатах прогнозируют даже дождь с мокрым снегом. Сильными осадки ожидаются во вторник-среду, и постепенно прекратятся в четверг.

Охоте в ОРДЛО мешают танки ВСУ: названы причины

По оврагам и посадкам «сидит» немало мин

Ходаковский рассказал, как поднять рост мобилизации в ОРДЛО

Нужно взвинтить фон, который бы способствовал мобилизации