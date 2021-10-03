Политика

Для Путина случилась неприятность — эксперт

Иван Яковина поделился важным моментом

Время чтения: 53 Секунд

Очередной скандал, который связан с Российской Федерацией, может негативной повлиять на президента России Владимира Зеленского. Такое мнение выразил журналист-международник Иван Яковина.

Он отметил, то что по жалобам пользователей на вранье о западных вакцинах компания YouTube временно, до выяснения правды, заблокировала немецкоязычный канал RT. Там приняли решение открыть еще один канал, фактически тот же, YouTube в свою очередь закрыл оба канала сразу без возможности восстановления, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Начальница RT Маргарита Симоньян Симоньян «пришла в ярость и потребовала, чтобы Кремль отомстил немецким СМИ, вообще Германии и YouTube», однако первые двое в этом вообще ни при чем.

«Для Путина случилась неприятность», — отметил Яковина.

Он добавил: «Правительство России моментально пообещало выгнать всех немецких журналистов из России, а также заблокировать YouTube на территории России, если он не отменит блокировку каналов RT. Правительство Германии заявляет, что оно не может влиять на действия YouTube, но его никто не слушает».

Он также предполагает, что в формировании немецкого правительства Россия участвовать не будет, если это случится.

Ранее мы сообщали, что друг Путина развеял очередной миф о главе Кремля.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Погребинский предрёк изменения в украинской политике: эксперт объяснил что хочет внедрить Запад в Украине

Директором Киевского центра политический исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским было дано объяснение нового интереса западных стран на Украине.

Разумков выступил с неожиданным предложением к «Слугам народа»

Данную информацию сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний на своей странице в социальной сети.

Тайвань заявил о крупнейшем в истории вторжении военных самолётов Китая: что произошло

Военно-воздушными силами Китая было напрвлено тридцать восемь военных самолётов в зону ПВО Тайваня.Такую информацию предоставили в министерстве обороны Тайваня.

Зеленский поссорился со «слугами»: что произошло

Встреча президента и депутатов в Трускавце

Зеленский впервые назвал главную ошибку Разумкова

Президентом Украины Владимиром Зеленским было заявлено второго октября, что вопрос о пребывании Дмитрия Разумкова на должности главы парламента является «внутрифракционным.

Экс-командир НВФ подтвердил причастность Путина к захвату Донбасса

Казанский решил прокомментировать слова Гиркина

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap