Иван Яковина поделился важным моментом

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Очередной скандал, который связан с Российской Федерацией, может негативной повлиять на президента России Владимира Зеленского. Такое мнение выразил журналист-международник Иван Яковина.

Он отметил, то что по жалобам пользователей на вранье о западных вакцинах компания YouTube временно, до выяснения правды, заблокировала немецкоязычный канал RT. Там приняли решение открыть еще один канал, фактически тот же, YouTube в свою очередь закрыл оба канала сразу без возможности восстановления, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Начальница RT Маргарита Симоньян Симоньян «пришла в ярость и потребовала, чтобы Кремль отомстил немецким СМИ, вообще Германии и YouTube», однако первые двое в этом вообще ни при чем.

«Для Путина случилась неприятность», — отметил Яковина.

Он добавил: «Правительство России моментально пообещало выгнать всех немецких журналистов из России, а также заблокировать YouTube на территории России, если он не отменит блокировку каналов RT. Правительство Германии заявляет, что оно не может влиять на действия YouTube, но его никто не слушает».

Он также предполагает, что в формировании немецкого правительства Россия участвовать не будет, если это случится.

Ранее мы сообщали, что друг Путина развеял очередной миф о главе Кремля.