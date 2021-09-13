В Госдуме заявили, что из-за Зеленского могут быть «уничтожены целые страны»

Война неизбежно приведет к уничтожению целых стран.

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин спрогнозировал украинскому государству «еще больше проблем из-за президента Владимира Зеленского». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Володина.

Заявление Зеленского, как отметил спикер Госдумы РФ, о полномасштабной войне с Россией являеться очень опасным для европейских стран.

«Зеленский сделал заявления, после которых становится очевидным, что с таким президентом проблем у наших „братьев“ — жителей Украины будет еще больше, в дополнение к тем, с которыми уже столкнулся украинский народ. Плохо, когда президент страны допускает возможность полномасштабной войны», — отметил Володин в своем telegram-канале.

Он считает, что лидерам стран Европейского союза стоит обратить внимание на то, что происходит в Украине, если они не хотят, чтобы их втянули в полноценную войну.

Он также считает, что война неизбежно приведет к уничтожению целых стран.

Ранее сообщалось, что стремление украинской стороны вступить в НАТО, Песков назвал «непосредственной угрозой» для России.