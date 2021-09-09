«Ветераны «ДНР» не имеют отношение к России, — Песков

Жители ОРДО отреагировали на завяление Пескова

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На Донбассе воевали несвязанные с ВС РФ добровольцы, а съезд ветеранов «Защитники России» не имеет официальной принадлежности к Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Эти самые люди, скорее, общественное движение, которое не имеет официально никакой принадлежности, — сказал представитель Москвы. — Вы знаете, что там всегда были добровольцы, которые не имеют никого отношения к вооруженным силам Российской Федерации», — сказал Песков журналистам. Добровольцы были не только из России, но и из других стран мира, из европейских государств и так далее. Речь не идет о том, что там много России», — отметил он.

Ранее сообщалось, что восьмого сентября, пророссийские боевики «ДНР» открыли огонь по позициям ВСУ на временно оккупированном Донбассе. В результате обстрела ранения получили двое украинских военнослужащих.