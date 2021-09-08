Зеленский расширил санкции против РФ: кто пополнил новый список

Действующий президент Украины Владимир Зеленский своими указами одобрил расширение санкций, направленных против связанных с Россией лиц.

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Об этой информации сообщил Tsn.UA, передает Ura-inform.

Как сообщается в этот список попали ещё двое граждан РФ: подполковник Вооруженных сил Иван Кузнецов и жительница оккупированного Крыма Ольга Калинина. К ним будут применены переменены персональные санкции.

Кузнецова включили в перечень по причине того, что он участвовал в военных действиях в Сирии, а Калинину за помощь в проведении «выборов» на оккупированном полуострове.

К Кузнецову применили более жёсткие санкции. Лишили государственных наград Украины, тем судам, которыми он владеет, запретили вход в территориальное море Украины, отменены все выданные Киевом лицензии и многое другое. Всего насчитывается 13 видов санкций, применённых к Кузнецову.

Калинину коснулись более мягкие ограничения. У неё заблокировали все активы, ей не разрешено вести торговую деятельность на территории Украины, а также запрещён вывод капитала.

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