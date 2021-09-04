Политика

В Украине могут изменить состав Кабмина: в «Слуге народа» выступили с громким заявлением

Свой прогноз по обновлению состава правительства дал народный депутат от партии «Слуга народа» Олег Дунда.

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Об этой информации сообщило News.obozrevatel.COM, передает Ura-inform

Как сказал народный депутат, у него создаётся впечатление, что замена большей части Кабинета Министров может наступить до 20 октября. Но по мнению политика, это дата может изменяться ,так как по многим параметрам зависима от бюджетного процесса.

Уже 15 сентября парламентариям на рассмотрение должны представить проект Государственного бюджета на следующий год, и потом и изменения в него, сказал Дунда.

«Мы же не хотим чтобы вносились поправки в бюджет в январе и феврале, тогда его доработки должны быть сделаны с новым Кабмином. Это и с технической и идеологической точки зрения правильно» — отметил народный депутат.

Он заверил, что при составление бюджета Украины проблем не должно возникнуть, так как все министры останутся на своих местах, кроме их руководителей..

Более конкретной информации, касаемо имён и должностей, которых планируют уволить, Дунда не озвучил.

Напомним ранее сообщалось, еще есть шанс исправить ситуацию в Украине: Бойко о зарегистрированном законопроекте «ОПЗЖ».

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