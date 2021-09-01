Политика

Зеленский в США рассказал, какой видит Украину через 5 лет

Зеленский надеется на американских партнеров

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский провел в США презентацию о том, каким он видит украинское государство в ближайшие 5−10 лет. Гарант украинской Конституции представил более 80 проектов на общую сумму $ 277 млрд. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

«Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину», — отметили в ведомстве.

Документ, который носит название A Greater Justice and Opportunity — Building Prosperous and Resilient Ukraine, определяет видение развития украинских территорий на ближайшие годы как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба».

Ранее сообщалось, что украинская компания Энергоатом, а также американская компания Westinghouse Electric подписали совместный меморандум о строительстве атомных энергоблоков на территории украинского государства.

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