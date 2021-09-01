Политика Экономика

В США пообещали укрепить энергонезависимость Украины

Документ предусматривает привлечение технологий компании Westinghouse Electric

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Украинская компания Энергоатом, а также американская компания Westinghouse Electric подписали совместный меморандум о строительстве атомных энергоблоков на территории украинского государства. Об этом в Twitter написал шестой президент Украины Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

«Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК Энергоатом и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта — до 30 млрд долларов», — отметил Зеленский.

Документ, как уточнили в Офисе президента, предусматривает привлечение технологий компании Westinghouse Electric к строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт на территории украинского государства.

«Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около $ 25 млрд — кроме учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, чего именно ожидают в Кремле от встречи президентов украинского государства и США. 

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