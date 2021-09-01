Переговоры Зеленского и Байдена: Тука дал прогноз

Сейчас время для встречи с президентом США абсолютно неудачное

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Время для визита шестого главы украинского государства Владимира Зеленского в США выбрано очень неудачно. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает УРА-Информ.

«После встречи Зеленского с Байденом, думаю, ничего не изменится. Потому что, к моему глубочайшему сожалению, момент для встречи был выбран крайне неудачно. Надо было бы, исходя из интересов Украины, перенести ее не на день-два, а хотя бы на две недели или на месяц», — отметил он.

Такая ситуация сложилась из-за истории, что недавно произошла с Афганистаном.

«Байдену сейчас реально не до Украины. На прошлой неделе в четверг в Вашингтон приехал премьер-министр Израиля и больше суток прождал встречи. С этим надо считаться, это надо понимать», — добавил Тука.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение с советами гаранту Конституции Владимиру Зеленскому по его встрече с главой Белого дома Джо Байденом.