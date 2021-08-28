Зеленский так и не выполнил свои обещания — эксперт

Руслан Бортник дал свой прогноз

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Президент Украины Владимир Зеленский не будет проводить досрочные президентские выборы. Такое мнение выразил политолог Руслан Бортник.

Различные источники ранее предполагали, что у команды президента Владимира Зеленского есть идея провести досрочные выборы президента Украины, пока у Зеленский остается лидером президентского рейтинга. Таким образом, он сможет пойти на второй срок. Однако мнение эксперта совсем другое, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал НАШ.

«Не вижу никакой мотивации у Зеленского проводить досрочные выборы… Для того, чтобы выйти на выборы им необходимо реализовать свои главные проекты – завершить «Большую стройку», «Большую реставрацию». Что-то еще такое сделать, с чем можно идти к людям. Ведь ключевые предвыборные обещания не выполнены – борьба с коррупцией, мир на Донбассе, повышение благосостояния граждан… Все это осталось просто историей», — сказал политолог.

Ранее мы сообщали, что Зеленский реально боится только двух вещей.