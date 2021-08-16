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Люди массово пытаються покинуть Афганистан: в аэропорту Кабула хаос

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана

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Улицы Кабула опустели уже на следующий день после того, как «Талибан» в один день без боя захватили столицу Афганистана. При этом, местный аэропорт был забит сотнями мирных жителей, которые пытаюлись бежать от режима талибов. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

“Улицы Кабула были пустынны рано утром в понедельник, на следующий день после того, как повстанцы «Талибана» без боя захватили столицу Афганистана, но аэропорт был забит сотнями мирных жителей, пытавшихся бежать”, — сказано в сообщении.

В социальных сетях появились сотни видео, на которых видно, как сотни людей бегут с багажом к безопасному терминалу аэропорта.

Американские войска уже начали открывать огонь в воздух, чтобы удержать сотни мирных граждан страны, которой не стало. Они выбегали на взлетно-посадочную полосу, чтобы сесть на самолет. Билеты в несколько сотен раз взлетели в цене.

“Толпа вышла из-под контроля. Стрельба была произведена только для того, чтобы разрядить хаос”, — сообщил по телефону официальный представитель США.

Ранее сообщалось, что после решения США покинуть Афганистан талибы быстро захватили власть в стране, заняв крупнейшие города за считанные дни. В воскресенье они вошли в столицу Кабул, из которого бежал президент Ашраф Гани

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