Политика

Стало известно, где Украина хочет разместить американские базы

Одна на Востоке и одна возле Крыма

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Информацию различных источников и телеграм каналов о том, что Украина планирует предложить США открыть на ее территории военные базы американцев, подтвердили и высокопоставленные чиновники.

Эту информацию подтвердил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который заявил, что «Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений».

В тоже время источники рассказали о некоторых возможных нюансах размещениях американских баз, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник в ОП рассказал, что Офис Президента будит просить США расположить любую военную базу на Востоке Украины и создать совместную морскую базу рядом с Крымом.

Он также добавил, что украинские власти уверены, что Россия не осмелится напасть если будут военные базы США как в Сирии.

Ранее мы сообщали, что Зеленский может предложить США открыть в Украине американскую военную базу.

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