Политика

Зеленскому четко дают понять, что на встрече с Байденом он должен согласиться на все — эксперт

Андрей Пионтковский о встрече двух президентов

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Перенос встречи президента США Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским был неслучайным. Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Пионтковский.

Он отметил, что такими действиями американская администрация намерена заставить украинского президента выполнить Минские соглашения в российской интерпретации, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Украинскому президенту четко дают понять, что на встрече с Байденом он должен согласиться на все его условия. А условия Байдена будут такими: выполняйте Минские договорённости, как вам скажут Меркель, Макрон и Путин. Но Украину эта позиция не устраивает и Зеленский хочет выступить с другой точкой зрения», — считает эксперт.

Пионковский добавляет, что на Зеленского сейчас совершается большое давление, администрация Байдена не хочет, чтобы украинский президент сказал что-то лишнее, а также чтобы тот не получил доступ к Конгрессу, где Украина имеет большую поддержку.

Ранее мы сообщали, что Зеленский готов ко встрече с Путиным, но у них разные цели.

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