Офис президента намерен изменить формат Крымской платформы

Это будет клуб друзей Украины

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В ближайшее время Украина может изменить формат Крымской платформы. Такое решение может принять президент Украины Владимир Зеленский и его команда.

Крымская платформа задумывалась, как формат переговоров стран по поводу деоккупации Крымского полуострова. В нее должны были войти страны, которые поддерживают Украину в этом вопросе. Это должен был стать новый переговорный формат, в котором Украина должна была настаивать на еще больших санкциях против Российской Федерации и вариантах возращения Крыма, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник в ОП рассказал, что Офис Президента срочно трансформирует формат Крымской платформы, который должен стать неформальным клубом друзей Украины по возвращению полуострова.

«На Банковой понимают, что Запад не поддержит создание нового переговорного формата, а значит нужно переупаковать эту инициативу», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что в парламенте Латвии создали группу поддержки Крымской платформы.