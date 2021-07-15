Политика

Президент Бразилии попал в больницу: не может говорить

Его сын Флавио сказал, что ему может грозить операция

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Президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован в среду с непроходимостью кишечника. Его сын Флавио сказал, что ему может грозить операция. Глава государства с трудом говорит.

Сенатор Болсонару сказал CNN Brasil, что даже если его отцу придется перенести операцию, это не должно быть чем то очень серьезным. Он добавил, что врачи удалили жидкость из желудка главы государства, пишет УРА-Информ.

Президент Болсонару, страдающий непроходимостью кишечника, был госпитализирован в больницу в Сан-Паулу, где он получит «консервативное клиническое лечение», согласно недавнему медицинскому отчету, который на данный момент исключает хирургическое вмешательство.

«После проведения клинических, лабораторных и визуализационных исследований президент останется в больнице сначала для консервативного клинического лечения», — говорится в отчете, подписанном медицинской командой частной больницы Vila Nova Star.

Вот уже неделю президент борется с неприятной икотой. «Я не могу много говорить, потому что икота возвращается», — признался он.

Ранее мы сообщали, что Папа Франциск после операции уже покинул клинику.

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