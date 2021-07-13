Аваков подал в отставку: официально заявление

Глава МВД написал заявление
Министр внутренних дел Арсен Аваков уходит со своей должности. Глава МВД даже написал заявление об отставке.
Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте МВД. Стоит отметить, что пресс-служба ведомства также опубликовала фотографию заявления министра, пишет УРА-Информ.
«Согласно части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!» – гласит заявление.
Ранее мы сообщали, что в этот четверг, 15 июля, народные депутаты должны были рассмотреть возможность отставки главы МВД. Источник сообщал, что именно в этот день могут рассмотреть вопрос отставки Авакова. Однако ничего не сообщалось о том хватит ли голосов для этого.
Теперь же стало известно, что Аваков уходит по собственной инициативе. Пока сам министр никак не прокомментировал свои действия.