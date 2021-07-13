Политика

Аваков подал в отставку: официально заявление

Глава МВД написал заявление

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Министр внутренних дел Арсен Аваков уходит со своей должности. Глава МВД даже написал заявление об отставке.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте МВД. Стоит отметить, что пресс-служба ведомства также опубликовала фотографию заявления министра, пишет УРА-Информ.

«Согласно части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!» – гласит заявление.

Ранее мы сообщали, что в этот четверг, 15 июля, народные депутаты должны были рассмотреть возможность отставки главы МВД. Источник сообщал, что именно в этот день могут рассмотреть вопрос отставки Авакова. Однако ничего не сообщалось о том хватит ли голосов для этого.

Теперь же стало известно, что Аваков уходит по собственной инициативе. Пока сам министр никак не прокомментировал свои действия.

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