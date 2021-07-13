Строительная катастрофа в Китае: рухнул отель

По крайней мере один человек погиб, а 10 пропали без вести

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В понедельник в городе Сучжоу на востоке Китая обрушился отель. В результате крушения по крайней мере один человек погиб, а 10 пропали без вести. Из-под завалов здания спасены семь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По сообщению государственного телевидения CCTV, в настоящее время проводится спасательная операция и расследование для выяснения причин трагедии. В материалах, представленных на телеканале, можно увидеть несколько десятков спасателей, работающих возле отвалов, пишет УРА-Информ.

Согласно описанию на китайском сайте бронирования туристов Ctrip, отель Siji Kaiyuan на 54 номера и банкетный зал был открыт в 2018 году.

Подобные бедствия регулярно происходят в Китае. Большинство расследований показывают несоблюдение строительных норм.

Ранее в Майами произошло обрушения здания многоквартирного дома в Серфсайде. После катастрофы, произошедшей в четверг, 24 июня, 151 человек все еще числится пропавшим без вести.