Зеленский раскрыл свой план визита к Меркель: чего хочет президент

Встреча должна состояться 12 июля

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Уже в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский должен отправиться в Германию на встречу с Канцлером Ангелой Меркель. Встреча должна состояться 12 июля.

Украинский президент рассказал, какие вопросы намерены обсудить обе стороны и чего будет требовать от Германии. Он сообщил, что главной темой разговора будет газопровод «Северный поток — 2» и его последствия для Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

«С госпожой Меркель будет важная встреча с точки зрения энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Это счастье, что Европа пока не испытывает этих угроз относительно строительству «Северного потока — 2». Но в этом вопросе страны Европейского Союза разделились. Вопрос «Северного потока — 2″ является глобальным. Об этом будем говорить с госпожой Ангелой Меркель», — заявил президент.

Также Зеленский добавил, что «Северный поток — 2» станет лакмусовой бумажкой для многих стран.

Ранее мы сообщали, что встреча Зеленского и Байдена находится под угрозой срыва.