Политика

Польша с Литвой подписали документ о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО

Поддержка прописана в первом совместно подписанном документе

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Министры иностранных дел Польши и Литвы поддержали намерение украинского государства вступить в ЕС и НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что поддержка двух государств прописана в первом совместно подписанном документе.

«Первый документ — это декларация о совместном историческом наследии и общих ценностях. В нем мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства», — сообщил Кулеба.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство не ожидает внезапной агрессии в Черном море, даже несмотря на инцидент с британским эсминцем.

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