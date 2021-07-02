Россия не пойдет в конфронтацию с НАТО, — Кулеба

Нам необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО в Черном море

Время чтения: 1 Мин. , 18 Секунд

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство не ожидает внезапной агрессии в Черном море, даже несмотря на инцидент с британским эсминцем. Об этом министр сказал в интервью Newsweek, передает УРА-Информ.

«Я действительно верю, что Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в Черноморском регионе, но я не считаю их самоубийственными. Они могут ущипнуть и спровоцировать местах. Но Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко понимая, что у нее нет шансов на успех », — отметил Кулеба.

Помимо этого, министр призвал НАТО не позволять РФ расширять свое влияние в Черном море.

«В наших разговорах с НАТО мы очень откровенны в этом вопросе: если все пойдет так, как есть, существует риск того, что может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе. Что означает повышенные угрозы безопасности и стабильности Украины и ее союзников по НАТО. Беспокоят также попытки Москвы нарушить торговые пути и ограничить свободу судоходства », — отметил министр.

В данный момент Российской Федерации стратегически выгодное положение во временно оккупированном Крыму.

«Поэтому для нас очень важно, чтобы Черное море не повторило судьбу региона Азовского моря», — добавил он.

Также Кулеба призвал усилить сотрудничество Украины с международными партнерами.

«Нам необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО в Черном море. Я уверен, что ничто не может помешать обучением Sea Breeze. Сейчас Россия пытается играть мускулами, показывая, что независимо от того, сколько тренируются другие, только они готовы действовать в регионе », — сказал министр.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наблюдает ожидание российского общества для прекращения войны.