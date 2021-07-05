Политика

Это — не туризм!: Зеленский о своем визите в США

7 июня президенты Украины и США Владимир Зеленский Зеленский и Джо Байден провели телефонные переговоры

Время чтения: 35 Секунд

Шестой президент Украинского государства Владимир Зеленский уверяет, что происходит активная подготовка его визита в Соединенные Штаты Америки. Об этом он сказал во время выступления на форуме «Украина 30. Международная политика», передает УРА-Информ.

«Сейчас мы закладываем основы новых проектов и инициатив для стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. Мы активно готовимся к моему визиту в Вашингтон, который должен быть содержательным, прежде всего. Это — не туризм! Должен быть максимально наполнен и, что самое важное, — максимально результативным «, — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский своей главной целью на посту главы украинского государства считает мир в Украине, а также активное противодействие российскому агрессору. Помимо этого, президент считает необходимым обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Украина нашла баланс в санкциях против Беларуси — Кулеба

Глава МИД о санкциях Украины

Военный статус Украины: Зеленский готовит два варианта

НАТО и статус основного союзника США вне Атлантического блока

Зеленский рассказал о главной цели своей каденции

Мир на украинской земле — главная цель Зеленского

Путин рассматривает возможность напасть на Украину — эксперт

Иван Яковина о президенте России

Путин понимает, что Украина уже не та — политолог

Дмитрий Орешкин о возможном наступлении РФ

Встреча Зеленского с Путиным: новые детали

Встречи Путина и Зеленского не будет пока не произойдут встречи украинского президента с Меркель и Байденом

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap