Это — не туризм!: Зеленский о своем визите в США

7 июня президенты Украины и США Владимир Зеленский Зеленский и Джо Байден провели телефонные переговоры

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Шестой президент Украинского государства Владимир Зеленский уверяет, что происходит активная подготовка его визита в Соединенные Штаты Америки. Об этом он сказал во время выступления на форуме «Украина 30. Международная политика», передает УРА-Информ.

«Сейчас мы закладываем основы новых проектов и инициатив для стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. Мы активно готовимся к моему визиту в Вашингтон, который должен быть содержательным, прежде всего. Это — не туризм! Должен быть максимально наполнен и, что самое важное, — максимально результативным «, — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский своей главной целью на посту главы украинского государства считает мир в Украине, а также активное противодействие российскому агрессору. Помимо этого, президент считает необходимым обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины.