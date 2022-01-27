В НАТО обеспокоены: еще 2 страны передадут Украине важную военную помощь

Переданные ВСУ тепловизоры будут закреплены за Силами специальных операций

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Правительство Литвы решило бесплатно передать ВСУ 24 портативных тепловизора. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Телеграм-канал «Оперативный ВСУ»

Отмечается, что переданные тепловизоры для украинской армии будут закреплены за Силами специальных операций.

Помимо этого, министр обороны Чехии Яна Чернохова высказала инициативу бесплатно передать украинскому государству партию 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

«Мы долгое время развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. У нас есть широкий спектр вариантов — от политической и дипломатической поддержки до конкретных шагов, таких как передача боеприпасов, что я считаю важным жестом солидарности», — отметила она.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Администрации президента Российской федерации Владимира Путина Дмитрий Козак отказался комментировать инициативу представителя партии «Единая Россия» Андрея Турчака о поставках оружия на временно оккупированные территории украинского государства.