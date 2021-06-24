«Путин играет вдолгую», — Климкин

Стратегия РФ по паспортизации рассчитана на всю Украину

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Российское правительство, которое организовало активную выдачу паспортов РФ на оккупированной части Донбасса, планирует до конца 2021 года выдать миллион паспортов. Также уже к концу 2022 года правительство Российской Федерации планирует завершить принудительную паспортизацию жителей ОРДЛО. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью «Фактам», передает УРА-Информ.

Вопрос проведения местных выборов на территории ОРДЛО теряет всякий.

«Это может быть какой-то переходный статус, международная администрация, их комбинация и еще много разных креативных идей. Но сегодня говорить о выборах — это сюрреализм. Поэтому ключевая задача нашей внешней политики — объяснить всем зарубежным партнерам, что попытки Путина проводить паспортизацию украинцев — это исключительно стремление к дестабилизации и распространение „русского мира“ на абсолютно иных условиях. Путин играет вдолгую», — считает Климкин.

Также он считает, что стратегия РФ по паспортизации рассчитана на всю Украину, а не только на Донбасс.

«Считаю, что нужно ввести ответственность и, безусловно, наказание за двойное гражданство со страной-агрессором, а также систему проверок на границе. То есть должен быть жесткий комплекс мероприятий противодействия российской гибридной агрессии», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах оккупированного Донецка из-за ремонтных работ по ликвидации аварий водопровода стали причиной уменьшения объемов подачи воды жителям города с сегодняшнего числа, 24 июня.