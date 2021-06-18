Арестович озвучил планы Кремля по жителям ОРДЛО

Россияне решили развернуть антропотоки в свою сторону

Время чтения: 1 Мин. , 45 Секунд

В Кремле планируют довести количество жителей, которые находятся на временно оккупированных территориях восточной Украины, с российскими паспортами до миллиона. Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник Президента Алексей Арестович заявил в программе «Politeka», передает УРА-Информ.

««Единая Россия», у которой грандиозные проблемы и есть перспективы проиграть выборы при всех фальсификациях и голосованиях по команде, благодаря раздаче паспортов получает миллион, а скорее два миллиона избирателей. Это примерно 2% от избирателей в Росси. И это очень много. Эти бедные люди на оккупированной территории, за кого будут голосовать? Они проголосуют за того, за кого им скажут, потому что любая попытка в бюллетене поставить что-нибудь другое, станет предметом рассмотрения где-нибудь «на подвале»», — отметил Арестович.

Как заявил спикер, Кремль отдельно будет решать задачу, каким именно образом будут голосовать люди, проживающие на оккупированных территориях.

«Путин анонсировал еще одну очень интересную историю — это получение украинцами и белорусами гражданства, не выходя при этом из гражданства Беларуси и Украины По ускоренной программе, просто по факту самоидентификации. Это беспрецедентная история. То есть, получается, я, например, говорю, что считаю себя русским и, пожалуйста, дайте паспорт. И таки дают паспорт! В мире подобного еще не было. Надо иметь какие-то корни, какую-то бабушку или дедушку нужной национальности. Я честно говоря, никогда не понимал, что такое национальность и как ее определить? Когда человек принадлежит к определенное культуре, это понимаю. А вот национальность? Это по мясу и костям? ДНК-тесты проводить?», — отметил он.

В такой способ, как заявил Арестович, РФ намеревается ослабить Украину.

«Путин понял, что Украину завоевать ему не дадут. И ему остается единственный вариант: так называемое подпороговое действие, которое разрушает государство, но как военное действие не квалифицируется. Россияне решили развернуть антропотоки в свою сторону. Я вас уверяю, тысяч 500 украинцев в ближайшее время воспользуются этой историей. Москва включила пылесос, который высасывает людей. Люди — это нефть ХХI века. Мы подобного закона не приняли. Люди, которые за нас воюют годами, не могут получить гражданство».

Ранее Арестович озвучил два возможных варианта урегулировать военный конфликт на Донбассе.

Ранее сообщалось, что 18 июня, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем должны рассмотреть сразу несколько важных вопросов.