Новое заседание СНБО: какие вопросы рассмотрят сегодня

Один из вопросов на повестке дня секретный

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Сегодня, 18 июня, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем должны рассмотреть сразу несколько важных вопросов.

Отмечается, что само заседание должно начаться в 17:00 и будет проходить в Офисе президента, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Отмечается, что на заседании должны рассмотреть следующие вопросы: персональные социально-экономические и иные санкции, стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины доклад главы Госслужбы геологии и недр Украины о том, как выполняется решение СНБО от 19.03.2021, а также другие вопросы. Ещё один вопрос, которые предстоит рассмотреть сегодня, будет обсуждаться в «секретном» режиме и пока не понятно, станет ли известно о его решении по окончанию заседания.

По завершении заседания состоится брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Предварительно брифинг должен начаться в 18.00. Однако стоит отметить, что часто заседания задерживаются и соответственно брифинг переносят.

Ранее мы сообщали, что в СНБО назвали причины того, почему Украину не берут в НАТО.