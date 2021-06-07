Проблемы во время полета вице-президента США: «странные шумы» в самолете

Камала Харрис благополучно полетела на другом самолете

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Менее чем через полчаса после взлета самолет с вице-президентом США Камалой Харрис на борту должен был вернуться на базу Эндрюс недалеко от Вашингтона из-за технической проблемы. Репортеры сообщили, что во время взлета из шасси были слышны «странные шумы».

На борту Air Force Two Камала Харрис начала свою первую зарубежную поездку в качестве вице-президента США — в Гватемалу и Мексику. По сообщениям сопровождающих ее журналистов, при взлете в районе шасси самолета раздавались «странные шумы», пишет УРА-Информ.

После нескольких десятков минут полета было решено повернуть машину обратно, которая затем благополучно приземлилась на базе Эндрюс.

«Я в порядке, я в порядке», — сказала вице-президент Харрис, но «мы все немного помолились», — добавила она.

«Это была техническая проблема, но никаких серьезных проблем с безопасностью», — пояснила ее пресс-секретарь Симона Сандерс.

Через полтора часа вице-президент Камала Харрис вылетела в Гватемалу на борту другого правительственного самолета.

Ранее мы сообщали, что самолет аварийно приземлился на калифорнийское шоссе.