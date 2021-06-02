Происшествия

Самолет аварийно приземлился на калифорнийское шоссе: что произошло (ВИДЕО)

Инцидент завершился без жертв

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Самолет полицейского управления Лос-Анджелеса вынужден был совершить аварийную посадку на калифорнийском шоссе. Самолет и ни одна машина не пострадали.

Заместитель патруля Калифорнии (CHP) Аарон Фигероа сказал NBC, что самолет приземлился незадолго до 19:00 по местному времени на шоссе 101 примерно в 50 километрах к северу от Лос-Анджелеса в понедельник. Летный инструктор и его ученик находились на борту одномоторной Cessna, пишет УРА-Информ.

Сразу после взлета возникли проблемы с двигателем. «Инструктор смог сесть за штурвал и безопасно приземлиться», — сказал офицер ABC CHP Крейг Мартин на пресс-конференции рядом с местом посадки. По его словам, инструктор уведомил авиадиспетчеров в аэропорту Ван-Найс о проблемах. Они передали информацию в полицию и пожарное управление Лос-Анджелеса.

«Офицеры CHP создали зону аварийной посадки, снизив скорость движения и превратив полосы на одной стороне шоссе 101 в импровизированную взлетно-посадочную полосу», — пояснил Мартин.

Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте расследуют инцидент.

Ранее мы сообщали, что ICAO подготовит отчет о вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске.

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