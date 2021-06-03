Политика

ВРУ одобрила закон про криминальную ответственность за ложь в декларациях

Согласно документу, установлена ​​уголовная ответственность (до двух лет лишения свободы) за декларирование недостоверной информации

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Верховная Рада Украины в целом одобрила законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Стоит отметить, что за принятие законопроекта 307 народных избранников.

«Законом внесены изменения в примечания к статье 1726 «Нарушение требований финансового контроля» Кодекса Украины об административных правонарушениях и примечания к статье 3662 «декларирование недостоверной информации» Уголовного кодекса, которыми уточнено субъектов соответствующих правонарушений, в частности, к ним отнесены должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, а также субъектов декларирования, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков в соответствии со статьей 513 Закона Украины «О предотвращении к орупции », — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские олигархи Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Виктор Пинчук, а также другие, продолжают и дальше торговать с РФ. 

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